Federica Pellegrini | il tradimento a Luca Marin con Filippo Magnini | ' Dissi a Luca ' faccio sesso con chi voglio' | lui ci urlò ' vi ammazzo' '

(Di martedì 16 maggio 2023)

Rivelazioni inedite e scottanti, quelle contenute in 'Oro', l'autobiografia della nuotatrice azzurrauscita oggi in libreria. Per la prima volta 'la Divina' ha raccontato il triangolo sentimentale che nel 2011 ha fatto precipitare nella bufera il ritiro degli italiani impegnati ai ...E non aveva torto', scrive, ricordando le fatidiche settimane precedenti l'inizio del torneo. 'Sul momento mi aveva chiesto se c'era un altro e io avevo negato'. Di lì a poco...Un interessante, quanto scottante, retroscena emerge dall'autobiografia di, Oro (edito da La Nave di Teseo ). Protagonisti gli ex compagni Luca Marin e Filippo Magnini , con cui la nuotatrice ha avuto una storia lunghissima. È il 2011,, all'epoca ...

