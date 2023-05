Federica Pellegrini | il dramma del passato | “La bulimia era la soluzione”

... riparte il viaggio più avventuroso: da Bastianich alla, ecco le coppie in gara La ... quando l'avvocato 34enne era stata convocata insieme alla sua collegaCau con cui realizzava ...... e oggi sa di dover andare incontro all'inesistenza del pubblico colto e, per non fare il tre per cento, simula interesse per le memorie di. D'altra parte Arbasino è morto, ..., la confessione inaspettata ha lasciato tutti a bocca aperta: i dettagli scottanti in un'intervista.e Matteo Giunta avrebbero meritato la vittoria. Non che la ...

Federica Pellegrini, la confessione inaspettata ha lasciato i fan della Divina a bocca aperta: i dettagli scottanti in un'intervista.Federica Pellegrini, nel suo libro "Oro per La Nave di Teseo", ha ricordato la lotta contro la bulimia con la quale ha dovuto fare i conti durante l'adolescenza Federica Pellegrini ha raccontato di un ...