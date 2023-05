Federica Nargi | l’ultimo shooting in intimo rosso lascia tutti senza parole

in grandissima forma si prepara alla bella stagione a modo suo: la showgirl alza la temperatura con le sue curveFedericamantiene un posto d'onore tra le bellezze più acclamate ...... ecosostenibile" sembra quasi giustificarsi lei, che invece ha avuto un successo immediato con il brand nato da pochi mesi, ma già popolare tra star televisive come Ilary Blasi,, ...Elenoire Casalegno,, Eleonora Pedron e le loro figlie sono le protagoniste della nuova campagna Kidult , lanciata per celebrare la Festa della Mamma . 'Come ti descriverebbe tuo figlio': è da questa ...

Hot Federica Nargi, il web va il tilt! Tuttosport

Federica Nargi in tutta la sua eleganza e sensualità per l'ennesima volta, illumina la scena a Milano: da applausi ...Il programma ha inoltre dato i natali alle figure delle Veline, regalando ampia notorietà a showgirl come Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, Federica Nargi, Giorgia Palmas e Melissa Satta.