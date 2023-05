FdI resta il primo partito | il Pd si conferma a Brescia

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - Ilturno delle elezioni comunali 2023 vede il Pd primeggiare in 7 dei 13 comuni capoluogo. Fratelli d'Italia è sempre ilnella coalizione di centrodestra eccetto a Treviso, Massa e Brindisi. Male il Movimento 5 Stelle che supera il 5% dei voti solo a Terni e Brindisi. Il Pd guida il centrosinistra alladel sindaco dicon un risultato di lista che raggiunge il 26,6%. Ildi Elly Schlein supera il 20% anche a Pisa (23,5%) e Ancona (21,3%). A Teramo è la lista del sindaco Gianguido D'Alberto a trascinare il centrosinistra alla vittoria con il 15,2%. Il Pd ottiene solo il 9,4%, non raggiungendo la doppia cifra. FdI fa il vuoto a Latina raggiungendo il 28,7% dei voti. Bene anche ad Ancona (18,6%), Terni (18%) e...

Nei comuni del nord di Brescia, Sondrio e Vicenzasopravanza la Lega. Forza Italia va in doppia cifra a Brindisi (12,2%) e Latina (10,3%).sotto il 5% a Brescia, Sondrio, Siena, Pisa, ...In queste amministrative non ci sono stati grandi centri coinvolti ma il votopure sempre un ... In vista del secondo turno, il centrodestra considera aperte tutte le partite, si fa notare da. ...Nei comuni del nord di Brescia , Sondrio e Vicenzasopravanza la Lega. Forza Italia Forza Italia va in doppia cifra a Brindisi (12,2%) e Latina (10,3%).sotto il 5% a Brescia, Sondrio, ...

TREVISO - A Treviso vince Mario Conte col 64,4%, trionfa la Lega (con lista Conte primo partito della città a quota 30,22%), cresce in modo esponenziale FdI (11%) pur senza sfondare.