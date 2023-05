FdI resta il primo partito | il Pd si conferma a Brescia

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - Ilturno delle elezioni comunali 2023 vede il Pd primeggiare in 7 dei 13 comuni capoluogo. Fratelli d'Italia è sempre ilnella coalizione di centrodestra eccetto a Treviso, Massa e Brindisi. Male il Movimento 5 Stelle che supera il 5% dei voti solo a Terni e Brindisi. Il Pd guida il centrosinistra alladel sindaco dicon un risultato di lista che raggiunge il 26,6%. Ildi Elly Schlein supera il 20% anche a Pisa (23,5%) e Ancona (21,3%). A Teramo è la lista del sindaco Gianguido D'Alberto a trascinare il centrosinistra alla vittoria con il 15,2%. Il Pd ottiene solo il 9,4%, non raggiungendo la doppia cifra. FdI fa il vuoto a Latina raggiungendo il 28,7% dei voti. Bene anche ad Ancona (18,6%), Terni (18%) e...

Anconala città più contesa ai ballottaggi. Il capoluogo marchigiano è governato dal dopoguerra dal ... Exploit dicol 18,6% e deludente risultato di Fi (3,9%) e Lega (2,9%). Il Pd si conferma ...Per non parlare di Terni, dove il centrosinistrafuori dal secondo turno in favore dell'...per i quattro capoluoghi incassati al primo turno - è risuonato ieri tra i maggiorenti di. Convinti ...E nel frattempo la BATfanalino di coda per diritto alla salute e posti letto. La struttura andriese, come quella che dovrebbe sorgere tra Bisceglie e Molfetta, sono fondamentali per il ...

Al ballottaggio. La città marchigiana è stata ininterrottamente governata dal centro-sinistra dal dopoguerra ad oggi. Il candidato cdx ...In sette capoluoghi di provincia su 13 riprende la bagarre elettorale. Il primo tempo, infatti, è finito 4 a 2 per il centrodestra. Che si è clamorosamente (70,4%) imposto a Latina con Matilde Celenta ...