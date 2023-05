Fazio martire d' oro | l' incubo di Conte e Meloni | quindi | oggi

... mentre finora in Raiprendeva un milione e seicentomila, che la nuova gestione " pare " avrebbe ulteriormente ribassato. "Non sono una vittima o un", si è schermito lunedì il ...Fabioè un grande professionista: ma non è un. I guaiti delle vedove inconsolabili lasciano il tempo che trovano. Nonostante il tentativo della stampa a lui amica ( e della selva di ...Quanti milioni di euro guadagnerà il "" Fabio: ma quale "cacciato"...

Renzi e l’addio di Fazio: “Non è un martire della Rai, via perché prende più soldi ma basta ... Il Riformista

Il colmo per una premier sovranista è regalare l’audience della tv pubblica alle multinazionali. Così l’agente Caschetto ha portato Fazio nell’isola dei famosi del canale Nove ...Il noto conduttore a qualche ora di distanza dall’addio ufficiale alla Rai per spostarsi a Discovery insieme alla collega Luciana Littizzetto ...