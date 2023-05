Fazio | la verità sul contratto | chi non l’ha voluto

(Di martedì 16 maggio 2023) Zuppa di Porro 16 maggio 2023 00:00 Opinioni diverse, molto diverse, su risultati delle amministrative: per Repubblica l’onda di centrodestra si ferma, per i cugini della Stampa è andata un po’ diversamente… 04:22 Amministrative: effetto Brescia per Carmelo lopapa su Repubblica. 05:35 La vicendafa impazzire i giornali. “Belli ciao”: Salvini poteva evitarsi l’uscita. 09:00 Vi confesso cosa apprezzo di… 11:30 Il Pil italiano continua ad essere sopra la media europea. 12:10 Grande Giraldo sulla: smonta la siccità e il climatismo. 13:45 Sallusti velenoso sulla Lucarelli che ha chiesto di essere cancellata dall’Ordine dei giornalisti. 15:00 Nasce il fondo sovrano sul Made in Italy. Speriamo bene, anche se sono scettico… 15:50 #LaRipartenza2023: ecco quando e dove sarà la prossima ...

... infatti, una battaglia che parte da lontano, alimentata da una sciocchezza che ha preso talmente piede tra il popolo da venire presa ancora oggi come, ossia che Fabiosia sempre stato ...Fabio, Monica Maggioni e gli altri sostituiti e sostituendi in Rai non sono martiri della libertà né ... i vari Giletti, Bonolis, Porro non sono eroi liberatori, combattenti e alfieri delle......anche l'ipotesi Nicola Porro Fabiolascia la Rai , ormai è ufficiale. Quello che ancora non si conosceva però erano le cifre del nuovo accordo con Discovery . Il conduttore - riporta La-...