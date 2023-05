Fazio | la privatizzazione della Rai e noi La considerazione amara di Cangini

(Di martedì 16 maggio 2023) Se entriamo in un bar e chiediamo agli avventori quale sia la ragione per cui Fabioha lasciato la Rai, c’è da credere che la risposta sarà corale: perché lo hanno cacciato. È stata questa, infatti, la rappresentazione mediaticanotizia. La notizia è vera, la spiegazione è falsa. Nessuno, infatti, ha cacciato Fabiodalla Rai. È accaduto, invece, che, senza neanche attendere l’insediamento dei nuovi verticiTv di Stato, il noto conduttore abbia trattato con Discovery Italia il proprio ingaggio. Perché l’abbia fatto lo dicono i numeri. La Rai pagavacirca un milione e 600mila euro l’anno, Discovery lo pagherà circa due milioni e mezzo. Novecentomila euro l’anno in più. È probabile che i nuovi amministratoriRai non gli avrebbero offerto tanto, è sicuro ...

... che Fabio, anzich fare le domande, debba rispondere. La sua amica Luciana Littizzetto lo ... Credo però che l'unica speranza sia ladi una rete. Finch la Rai non si aprirà al ...Ladel disagio (malattia, istruzione, depressione sono fatti individuali, non ... Non per caso, alla dura requisitoria di Deè seguito il vacuo, divagante e inconcludente blablabla ...Ladel disagio (malattia, istruzione, depressione sono fatti individuali, non ... Non per caso, alla dura requisitoria di Deè seguito il vacuo, divagante e inconcludente blablabla ...

Fabio Fazio, la Rai e noi. La considerazione (amara) di Cangini Formiche.net

Gli attacchi volgari di Salvini al conduttore di “Che tempo che fa” hanno dato la stura all’esibizione ipocrita di dichiarazioni indignate e ...