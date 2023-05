Fazio? La censura è un' invenzione | Renzi difende Meloni sul caso Rai

(Di martedì 16 maggio 2023) Matteospazio a tutto campo sugli ultimi scossoni in Rai, con gli addii dell'amministratore delegato Carlo Fuortes e di Fabio, conduttore di Che tempo che fa, che traslocherà sul Nove dopo la firma del contratto con Discovery. L'ex premier si è espresso così in una conferenza stampa all'hotel Bernini parlando: “Io da premier non ho mai toccato Gubitosi, non l'ho mai incontrato. Non ho visto neanche Campo dall'Orto se non per dirgli ‘vai'... Quando Campo dall'Orto scelse Carlo Verdelli, quest'ultimo disse ‘ma io non conosco'. Dall'Orto mi chiamò e me lo disse. Io ho detto che ‘Verdelli lo conosco ma solo perché lo leggo, mi piace come scrive'. E dissi a Campo dall'Orto: ‘Se hai scelto Verdelli e lui dice che non mi conosce, vuol dire che abbiamo vinto', perché non è vero che tutti abbiamo messo le mani sulla Rai. Io ...

Fabio'va via non per, ma perché va a prendere un altro bel contratto … non c'è altro, tutto qui. Raccontare che è andato via perché è stata messa una, no, non è così. Non ...Raccontare che è andato via perché è stata messa una, no, non è così. Non raccontiamo che ... 'Devo ringraziare il mio amico Fabioperché dopo la sua trasmissione sono arrivate centinaia ...Raccontare cheè andato via perché gli è stata messa lanon è corretto. È il festival dell'ipocrisia: la responsabilità è in capo alla Rai. I 5 stelle che si lamentano e poi fanno le ...

Fazio e la Rai, Renzi: «Non va via per censura, ma per un altro bel contratto. Mica siamo in regime»: l'affond ilmessaggero.it

Quanto all’addio di Fazio, ha spiegato Renzi, “non lo hanno mandato via, la scelta di non rinnovare è di Fuortes. Nessuna espulsione e censura. Non mi parlate di rischio della democrazia se non si ...Dunque, bisognerebbe cambiare tutto. Oppure no Fazio e la Rai, Renzi: «Non va via per censura, ma per un altro bel contratto. Mica siamo in regime»: l'affondo di Renzi Per rispondere bisogna partire ...