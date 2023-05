Fazio e la Rai | Renzi | «Non va via per censura | ma per un altro bel contratto Mica siamo in regime» | l' affondo di Renzi

(Di martedì 16 maggio 2023) Fabio«va via non per, ma perché va a prendere unbel? non c'è, tutto qui. Raccontare che è andato via perché...

...quarant'anni in, d'altronde, tutto lascia presagire che sia necessaria anche una certa tolleranza alle intemperie fuori stagione. Stefania D'Alessandro Getty Images La carriera di FabioE ...Apre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle riforme e non la critica più di tanto per lae sul caso. Matteo Renzi presenta nuovi ingressi in Italia Viva e lancia messaggi a Meloni molto amichevoli. L'arrivo di Gruppioni e Pigoni Renzi annuncia i nuovi arrivi nel suo gruppo ...Meloni: 'L'Italia è al fianco di Kiev a 360 gradi', via al dopo: da Nicola Porro a Veronica Gentili e Massimo Giletti, ecco tutti i nomi e le novità in arrivo Vespa , scontro con De Masi ...

Fabio Fazio via dalla Rai, “a fronte di una spesa di 450 mila euro gli incassi arrivano al… Il Fatto Quotidiano

Il passaggio di Fazio dalla Rai al gruppo Discovery porterà nelle tasche del giornalista e conduttore circa 10 milioni di euro ...Renato Franco, sul Corriere della Sera, ha rivelato l'entità del compenso di Fabio Fazio, che traslocherà dalla Rai a Nove.