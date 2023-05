(Di martedì 16 maggio 2023) L'addio di Fabioalla Rai sembra destinato a mandare in rovina il servizio pubblico per la perdita prevedibile di ascolti e pubblicità oltre alla fine del. Almeno a sentire alcuni commentatori che gridano allo scandalo, come Anna Falcone, avvocato e attivista, intervenuta il 16 maggio a Dimartedì, su La7. Il mancato rinnovo di(imputabile all'ormai ex ad Carlo Fuortes tra l'altro...) e il successivo passaggio a Discovery (a suon di milioni) "hanno un unico obiettivo, l'azzeramento della pluralità. La democrazia è tale perché esiste il, le minoranze non hanno solo il diritto di tribuna ma rappresentano soprattutto nell'informazione, libera e plurale, perché anche chi governa accetta il fatto che si possa pensarla diversamente . argomenta Falcone - senza questo piccolo particolare non ...

La scelta più ovvia, per uno spazio che dovrebbe comunque restare informativo, sarebbe quella di sostituirecon un altro giornalista. E subito spunta il nome di Massimo Giletti. Exdi ...... possibile che il paladino dell'italica sovranità festeggi il passaggio di und'ascolti a un gruppo televisivo di proprietà straniera Sì, possibile, perché Fabioè diventato - si ...Nel Regno Unito, la mitica Bbc, pur non essendo iltanto celebrato, è tuttavia piuttosto ... Non a caso il modo di fare televisione di Fabio, un grande anchorman faziosissimo, avviene in ...

Fazio campione di pluralismo Sallusti sbotta da Floris, sinistra azzerata Il Tempo

L'addio di Fabio Fazio alla Rai sembra destinato a mandare in rovina il servizio pubblico per la perdita prevedibile di ascolti e pubblicità oltre alla fine del pluralismo. Almeno a sentire alcuni ...Fabio Fazio, chi lo sostituirà in Rai La domanda rimbalza vorticosamente tra i corridoi di viale Mazzini. Dove si fanno le ipotesi più svariate per rimpiazzare il conduttore ...