"Fatti delle domande". Renzi "scippa" la deputata a Calenda

...Centro ottengono punteggi medi statisticamente simili tra loro e superiori al punteggio medio... APPROFONDISCI L'ARTICOLO Tutti idel giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le news ...Crepet parla ancheresponsabilitàscuole: "E' inutile che i dirigenti scolastici ... Tutti idel giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le news della scuola in primo piano, ......dovessero risultare insufficienti o inidonei in relazione al numero di candidati o per altri... in modo da garantire che le tracceprove scritte siano riprodotte in un numero di esemplari ...

Giornata Internazionale dell'Infermiere. Servono i fatti e non le parole Quotidiano Sanità

Se serve, sono pronto anche a prendere la rincorsa... noi non diremo mai cosa devono fare Calenda o Richetti… ma qualcuno si faccia delle domande se c’è chi viene via da un partito perché c'è rimasto ...La rissa che si è consumata a Castel del Piano ha suscitato le reazioni dei politici locali. Dopo Guendalina Amati, di Fratelli d’Italia, sono arrivate le reazioni di Lega Amiata che abbassa i toni e ...