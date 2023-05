Fast X | il trailer finale dura più di quattro minuti

- Pubblicità - È stato rilasciato ilfinale diX per l'ultimo capitolo del popolare franchiseand Furious . Il nuovo contributo o ffre ai fan l'ultima occhiata al film prima che venga distribuito nelle sale il 19 maggio ...In attesa di giovedì, non resta dunque che goderci il lunghissimo finaldiX .In attesa di giovedì, non resta dunque che goderci il lunghissimo finaldiX .

Fast X - Il final trailer di quasi cinque minuti svela qualche sorpresa ... ComingSoon.it

Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast and Furious, è ormai tra noi: il suo debutto nelle sale italiane è infatti previsto per il 18 maggio. E per segnalare la partenza imminente è stato diffus ...Ecco che cosa ha detto il nuovo regista della saga di Fast & Furious Louis Letterier a proposito degli ultimi film in uscita.