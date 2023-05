Fango di “Repubblica” sulla madre di Meloni Rampelli | “Provo imbarazzo per quello che fanno”

(Di martedì 16 maggio 2023) A tre giorni dall’inizio dell’inchiesta a puntate didi Giorgia, Anna Paratore, si stenta ancora a capirne il senso, se nonindicato dalla stessa premier quando le è stato chiesto di commentare: «Mettere un po’ dinel ventilatore e accenderlo. Sperando che, comunque vada, un po’ dirimanga attaccato». Una situazione che oggi porta il vicepresidente della Camera, Fabio, a parlare dell’«» provato come «lettore» e a mandare un «abbraccio affettuoso» alla signora Paratore.: «profondoper lo scadimento di certo lavoro giornalistico» «profondoper lo ...

..., La Stampa. Per non parlare di quel mondo culturale e politico della cosiddetta Destra, ... Si può dire lo stesso del nostro tempo, della nostra epoca Quantoè stato buttato sulle ...Il rischio connesso a questo scenario, ricorda la Protezione civile campana, "è idrogeologico diffuso: sono possibili frane e colate rapide di, allagamenti, possibili voragini per fenomeni di ...... forse che le statuette bronzee emerse daldella piscina di San Casciano dei Bagni, i ... la Roma della". Si tratta della seconda mostra organizzata dai Musei Capitolini sotto il titolo ...

Fango e rifiuti, viaggio tra gli alluvionati di Faenza: dieci giorni dopo ancora all'opera con pale e ruspe La Repubblica

UDINE - Rilancio della mini naja, la patria quale seconda mamma comune, gli alpini come simbolo nazionale di resistenza, solidarietà e ricostruzione, le denunce femministe anti-molestie equiparate a " ...Il Domani e su Repubblica pubblicano due lunghe inchieste sulle società e sugli affari della madre e dell’entourage stretto ...