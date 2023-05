Fabio Fazio | perchè va via dalla Rai | il retroscena

(Di martedì 16 maggio 2023) Personaggi Tv.lascia Rai. Adesso è ufficiale:lascia la Rai. La notizia è stata confermata anche dal noto conduttore televisivo a “Che tempo che fa”: “Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni e io credo di non esserlo. Intraprendo un nuovo cammino“.si trasferisce a Discovery, dove condurrà il suo programma insieme a Luciana Littizzetto su Nove. Ma per quale motivo lascia la Rai? Il portale Dagospia svela un. (Continua…) Leggi anche:, news e curiosità: moglie, figli, account Instagram, biografia e carriera Leggi anche:a Discovery, le cifre: quanto guadagna il conduttorelascia la Rai: le sue ...

Emergono ulteriori dettagli sul passaggio, ormai annunciato, disu Nove , canale di proprietà della multinazionale Warner Bros, Discovery . Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il conduttore di Che tempo che fa guadagnerà 2,5 milioni netti ...Rosario Fiorello a Viva Rai 2 ha commentato con ironia l'uscita didalla Rai dopo 40 anni. Nella puntata dello show mattutino, in onda lunedì 15 maggio, lo showman ha ipotizzato come sarebbe andata la riunione tra i vertici Rai per decidere il futuro del ...Il giorno dopo il saluto dialla Rai è tornato con vigore il gioco linguistico preferito dalla destra a mezzo stampa, un riutilizzo dei modi di dire che si pensavano infeltriti come un maglione di cachemire di ...

Per questo devo ringraziare il mio amico Fabio Fazio perché con quella trasmissione che fece con me il 27 di Gennaio qui arrivarono di colpo migliaia di persone che scoprirono che questo posto era a ...Fabio Fazio, chi lo sostituirà in Rai La domanda rimbalza vorticosamente tra i corridoi di viale Mazzini. Dove si fanno le ipotesi più svariate per rimpiazzare ...