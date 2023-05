Fabio Fazio | chi potrebbe sostituire il conduttore in Rai | da Bonolis a Giletti | tutti i nomi in ballo

La villa da sogno di uno dei giornalisti e conduttori più amati, immersa nel verde, ecco dove viveTutti pazzi per il cioccolato. E non solo i golosi. L'ultimo in ordine di tempo a credere nelle potenzialità e nel business del 'cibo degli dei' è stato il conduttore televisivo: assieme al socio Davide Petrini ha rilevato la Lavoratti 1938 di Varazze, la sua città nel Savonese, salvandola dalla crisi post - pandemia che aveva fermato la produzione. Dopo le ...Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un lungo post su Instagram attaccando sia chi ha martorizzato l'addio dialla Rai L'articolo Selvaggia Lucarelli suprende le distanze e poi attacca il governo: "Ha chiuso un contratto milionario con Discovery" proviene da True ...

Fabio Fazio parla per la prima volta dopo l'addio alla Rai: le dure parole Corriere dello Sport

Rai a destra, Fazio lascia. E poi: La vergogna della Rai. Eccoli lì, i titoli d'apertura dei giornali. Fabio Fazio cacciato. Fabio Fazio censurato. Fabio Fazio martire. È partita la gran cassa. In ...Secondo un'indiscrezione riportata da Tv Blog, la conduttrice e attrice avrebbe deciso di percorrere altre strade professionali ...