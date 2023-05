Fa riflettere la menzione frequente di Giuntoli da parte di Spalletti CorMez

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 maggio 2023) Il Corriere del Mezzogiorno non intravede ombre sul futuro di Lucianocon il Napoli. Il quotidiano scrive della possibilità di un vertice tra l’allenatore e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a breve, negli uffici della Filmauro e che si va verso un accordo per un contratto biennale. Gli avvocati delle due parti starebbero formalizzando gli aspetti burocratici e legali. Ieri Lucianoha ricevuto il premio Bulgarelli a Bologna e, parlando con i tifosi che gli chiedevano se sarebbe restato al Napoli, ha dichiarato: «Voi interpretate! Perché io ho detto futuro brillante per il Napoli per cui rimane? E allora dite che resto». Più tardi, a Sky Sport, ha ribadito il concetto: «Lo deve dire la società se resto ma l’ho già detto, non è una novità». Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Al di là della volontà di concedere alla ...