F1 | GP Imola 2023 Sono 8 le vittorie della Ferrari | il primo successo della “seconda vita” dell’autodromo si fa attendere

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) Domenica 21 maggio la F1 farà tappa a, uno degli esempi di come non tutti i mali vengano per nuocere. D’altronde nel 2020 è stata la pandemia a consentire al circuito edificato sulle rive del Santerno di rientrare nel calendario iridato dopo un’assenza di quasi tre lustri. Avrebbe dovuto essere una soluzione temporanea e d’emergenza, invece siposte le basi affinché l’autodromo Enzo e Dinotornasse a essere una tappa fissa, così come lo è stato per un quarto di secolo fra il 1980 e il 2006. L’evento è letteralmente quello di casa per il Cavallino Rampante, non solo perché l’impianto è intitolato al Drake e al suo figliogenito scomparso prematuramente, ma anche poiché Maranello è distante poco più di 80 km. Andiamo, pertanto, a rivivere l’epopea delle Rosse nel tracciato romagnolo, sul quale si ...