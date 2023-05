Export | Tajani | ' politica estera la scrivono tutti coloro che valorizzano l' Italia'

... presso l'Auditorium CNA, verranno resi noti i risultati del rapporto CNA "Le piccole imprese e la sfida dell': le opzioni per crescere ancora". Parteciperanno, tra gli altri, Antonio(...... presso l'Auditorium CNA, verranno resi noti i risultati del rapporto CNA "Le piccole imprese e la sfida dell': le opzioni per crescere ancora". Parteciperanno, tra gli altri, Antonio(...... e anche dove non c'e' una perfetta sintonia cercheremo di trovare delle convergenze', ha assicurato, ricordando quanto sia 'cruciale l'' e la 'cooperazione nel settore industriale' che ...

Export: Tajani, 'politica estera la scrivono tutti coloro che valorizzano ... Il Dubbio

In an interview published on Monday, Italian Deputy Prime Minister Antonio Tajani expressed his concerns about the potential collapse of a grain deal ...Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “La politica estera non la scrive solo il ministro degli Esteri o i funzionari della Farnesina e i diplomatici. La scrivono tutti coloro che valorizzano il nostro paese. An ...