Export | Tajani | ‘politica estera la scrivono tutti coloro che valorizzano l’Italia’

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – ‘La politicanon la scrive solo il ministro degli Esteri o i funzionari della Farnesina e i diplomatici. Lacheil nostro paese. Anche il mondo dell’imprenditoria. Abbiamo grande capacità manufatturiera e un saper fare straordinario, capacità di adattarci a mercati diversi dal nostro, abbiamo 4 milioni di piccole e medie imprese che vanno sostenute. Soprattutto queste hanno bisogno di un’attività operativa da parte del governo”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antoniointervenendo alla presentazione dell’Osservatoriodella Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma (Cna). ‘Stiamo organizzando business forum in ...

... presso l'Auditorium CNA, verranno resi noti i risultati del rapporto CNA "Le piccole imprese e la sfida dell': le opzioni per crescere ancora". Parteciperanno, tra gli altri, Antonio(...... presso l'Auditorium CNA, verranno resi noti i risultati del rapporto CNA "Le piccole imprese e la sfida dell': le opzioni per crescere ancora". Parteciperanno, tra gli altri, Antonio(...... e anche dove non c'e' una perfetta sintonia cercheremo di trovare delle convergenze', ha assicurato, ricordando quanto sia 'cruciale l'' e la 'cooperazione nel settore industriale' che ...

Export: Tajani, 'politica estera la scrivono tutti coloro che valorizzano ... Il Dubbio

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “La politica estera non la scrive solo il ministro degli Esteri o i funzionari della Farnesina e i diplomatici. La scrivono tutti coloro che valorizzano il nostro paese. An ...Roma, 16 mag - “Stiamo lavorando per esplorare nuovi mercati e trovare nuovi partner. Vogliamo favorire export e internazionalizzazione al di fuori dei confini nazionali”. Lo ha detto Antonio Tajani, ...