Evitate gli spostamenti L' allarme a Ravenna Stop ai treni tra Rimini e Forlì

(Di martedì 16 maggio 2023) Il maltempo colpisce duro in Emilia-Romagna e Marche. Dopo l'allerta rossa della Protezione civile, in queste ore la situazione sta rapidamente peggiorando e il sindaco diha lanciato un ulteriorechiedendo ai cittadini di evitare glie rifugiarsi ai piani alti degli edifici. Intanto si allagano le sedi ferroviarie e sono stati sospesi i collegamenti tra. «Per la particolare e perdurante intensità dei fenomeni descritti nell'allerta che gravano su un territorio ancora molto fragile, raccomando fortemente di evitare il più possibile glinon necessari, di prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, di stare lontani dalle zone allagabili, di non accedere agli argini e ai capanni, di non accedere ai ...