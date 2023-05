Eurovision Song Contest 2023 | ecco le canzoni più ascoltate su Spotify

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 16 maggio 2023)Dopo la vittoria all’della svedese Loreen, che ha dominato il palco di Liverpool con “Tattoo”,svela i dati di ascolto degli artisti partecipanti. Tra l’8 e il 14 maggio, durante la settimana dell’, “Due Vite” di Marco Mengoni si conferma il brano in gara preferito dagli italiani, dominando la classificanel nostro paese, nonostante il quarto posto neleuropeo, seguito in top 3 da“Queen of Kings” di Alessandra e “Tattoo” di Loreen. Ma sono diverse lein gara che sono emerse sulla piattaforma, crescendo significativamente durante i giorni del festival. In particolare, in Italia, “Cha Cha ...