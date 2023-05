Eurovision Song Contest 2023 | ecco le canzoni più ascoltate su Spotify

(Di martedì 16 maggio 2023)Dopo la vittoria all’della svedese Loreen, che ha dominato il palco di Liverpool con “Tattoo”,svela i dati di ascolto degli artisti partecipanti. Tra l’8 e il 14 maggio, durante la settimana dell’, “Due Vite” di Marco Mengoni si conferma il brano in gara preferito dagli italiani, dominando la classificanel nostro paese, nonostante il quarto posto neleuropeo, seguito in top 3 da“Queen of Kings” di Alessandra (oggi al quarantunesimo posto della Top 50 con circa 141 mila stream) e “Tattoo” di Loreen (oggi al ventiquattresimo posto della Top 50 con circa 175 mila stream). Ma sono diverse le ...

... nella sezione 'canto solista' per affinare le proprie abilità nel canto La Macedonia del Nord verso lo JESC 2023 La Macedonia del Nord ha preso parte a 17 edizioni dello Junior...... brano con cui Marco Mengoni ha rappresentato lItalia alla finale dellEurovisionContest 2023 ...di view su YouTube ed e' il video ufficiale piu' visto tra tutti gli artisti in gara ad...2023, quali sono state le canzoni più ascoltate su Spotify: i brani più amati in Italia e nel mondo sulla piattaforma. L'Contest 2023 è ormai alle spalle. Il tempo delle polemiche probabilmente è finito. Mentre la Svezia si sta già industriando per organizzare un'edizione indimenticabile nel 2024, agli ...

Marco Mengoni canta “Due vite” nella finale dell'Eurovision Song Contest 2023 RaiNews

Ha spiegato Arisa, che manca da Sanremo da due anni ma che ha capito che forse non aveva il pezzo giusto. Ci vuole però andare perchè vorrebbe partecipare all’Eurovision Song Contest: “Fatemelo fare ...Mahmood ha parlato della discriminazione che ha subìto per via delle origini egiziane del padre e di come ancora oggi qualcuno lo attacchi, ma adesso sa come rispondere.