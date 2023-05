Europa League | Francesco Totti | “Una finale Roma-Juventus sarebbe un bel messaggio”

(Di martedì 16 maggio 2023) “Le italiane nelle coppe europee? In questodi stagione devono dare tutto”. Lo ha detto l’ex capitano dellaalla presentazione, al centro commerciale Wow Side di Fiumicino, della statua di mattoncini Lego in suo onore. “Stasera sarò davanti la tv per il derby Champions. Giovedì speriamo bene, mi auguro lasia traun belper il calcio italiano. Spero bene anche per la Fiorentina e, ovviamente, per l’italiana che andrà indi Champions”, aggiunge l’ex capitano della. Parlando poi di Mourinho ha concluso: “Spero resti. È il numero 1 e per vincere servono i numeri 1. L’ho chiamato (ride, ndr). Speriamo ...

Spero bene anche per la Fiorentina e, ovviamente, per l'italiana che andrà in finale di Champions", aggiunge l'ex capitano della Roma. Parlando poi di Mourinho ha concluso: "Spero resti. È il ...Il ritorno delle semifinali dicon il Bayer Leverkusen , il futuro di Mourinho e il cammino delle italiane nelle Coppe europee. Francesco Totti , presente a Fiumicino ad un evento della Lego, tocca diversi argomenti ...Brillante, in particolare, il rendimento nelle coppe europee: Kamada ha firmato ben 14 reti in 37 presenze tra Champions ed, trofeo vinto nella scorsa stagione dall'Eintracht. Numeri ...

Europa League, ecco l'arbitro di Siviglia-Juve: annullò tre gol a Morata Corriere dello Sport

A margine dell'evento "The wow side shopping centre" di Fiumicino, dove è stata presentata quest'oggi la statua fatta con 70.000 mattoncini Lego di Francesco ...Spero bene anche per la Fiorentina e, ovviamente, per l'italiana che andrà in finale di Champions League", aggiunge l'ex capitano della Roma. Parlando poi di Mourinho ha concluso: "Spero resti. È il ...