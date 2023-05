Euroderby | perché il Milan può farcela e perché no

(Di martedì 16 maggio 2023) Risultato dell'andata, stato di forma, condizione psicologica e vento alle spalle: tutto porta alla qualificazione dell'Inter per la finale di Champions League a Istanbul perfezionando la vendetta (sportiva) a vent'anni dal doppio pareggio che spedì ildi Ancelotti ad alzare la coppa a Manchester e l'Inter di Cuper a leccarsi le ferite per l'eliminazione. Un finale che sembra scritto molto più più di quanto non sia nella realtà dei fattilo 0-2 scritto dai nerazzurri nel primo match regala un vantaggio importante ma jon definitivo. Il punto di partenza nella vigilia della sfida di ritorno è che c'è ancora una partita. Non era scontato dopo la partenza choc del, travolto nella prima mezz'ora dalle ondate della squadra di Inzaghi e solo il triplice fischio finale dell'arbitro francese Turpin dirà se si ...

La chiave saranno le seconde palle', Inzaghi: 'Siamo a 90 minuti dal sogno. L'Inter è ... 'Penso che ogni giocatore voglia giocare in Inghilterraè un campionato molto competitivo'. ...Tutto è pronto per l'di questa sera valida per la semifinale di ritorno di Champions League. Il difensore dell' ...ho già detto prima del Benfica, è una partita di calcio e come tale ...Milano si sta preparando al superdi ritorno di Champion League, in palio c'è la finale. ... Ancheil Real era la squadra cannibale che vinceva tutte le Coppe dei Campioni. Aveva Di ...