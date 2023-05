Euroderby Inter-Milan | Inzaghi | “Ragazzi strepitosi | ci credevo dai sorteggi”

La finale di Istanbul, dove l'entra da sfavorita qualunque sia l'avversaria tra Real Madrid e ...un cambio di strategia quando si riapriranno le trattative La semifinale persa nell'è ...A 13 anni dall'ultima volta, l'torna in finale di Champions League. Dopo la vittoria per 0 - 2 nella gara d' andata , la ... A segnare nel secondodi San Siro è Lautaro Martinez , che al ...L'torna in finale di 13 anni dopo. La squadra di Simone Inzaghi , dopo essersi imposta per 2 - 0 nell'd'andata contro il Milan , nella gara di ritorno vince nuovamente 1 - 0 grazie al ...

Da Maignan a "Una notte da leoni": social scatenati Gazzetta

Il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha voluto rincuorare la squadra rossonera dopo il ko contro l'Inter nell'EuroDerby che manda i nerazzurri in finale di Champions e congratularsi con l'avversario: ...L’Inter è in finale di Champions League. Lautaro Martinez decide l’Euroderby di ritorno, finito 1-0 per i nerazzurri (punteggio aggregato 3-0), che consente alla formazione di Simone Inzaghi di ...