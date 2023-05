Euroderby | Cassano | “Il Milan non passa neanche se l’Inter gioca in 7 e questi sono giocatori della Primavera”

(Di martedì 16 maggio 2023) A poche ore da Inter-, ritorno delle semifinali di Champions League, Antonioha negato ai rossoneri ogni possibilità di rimonta. “Ilpuò avere una chance solo segiocherà in sette e coi ragazzini– ha affermato l’ex attaccante barese alla Bobo TV –. E c’è il rischio che ilnon ce la faccia ugualmente a batterla. Con Leao o senza, cambia poco, ilè inferiore al. Il portoghese non è Kakà o Ronaldinho, non lo vedo a quel livello. Per me deve succedere una catastrofe perchéesca. Dopo l’andata, l’andamento dell’ultimo mese e i due gol di vantaggio, secondo me non cipossibilità per i rossoneri”, ha concluso ...

Euroderby, Cassano: "Il Milan ha possibilità solo ad una condizione" Sportitalia

