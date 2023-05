ESTATE IN ARRIVO? I PISTACCHI AMERICANI | VERI ALLEATIPER LO SPORT E LA SALUTE DELLA PELLE!

Sembra che qualcosa si sia spento nel palinsesto Rai , già folto di repliche prima ancora dell'dell'. Stefania Zizzari di Tv, Sorrisi e Canzoni ha deciso di interpellare numerosi esponenti dell'azienda di Viale Mazzini (e del settore audiovisivo) per fare luce sui motivi di una ...A proposito di pasta, con l'dell', se consumata fredda, la pasta può avere una ulteriore marcia in più per il microbiota, rivela Visioli: 'L'amido resistente della pasta con il cambio di ...Con l'dell', Bialetti, azienda italiana icona del caffè nel mondo, colora la sua iconica caffettiera di arancio terracotta. Una collezione in edizione limitata che racconta l'Italia nella sua ...

L’estate in ritardo: ecco quando arriva il caldo Corriere della Sera

Presentato stasera al Teatro Carlo Felice 'Liguria, la bella estate', il calendario di grandi eventi e iniziative accompagnato e alcune campagne di comunicazione. (ANSA) ...Arte, musica, sport, spettacoli: la città romagnola fa il pieno di cultura per un’estate da tutto esaurito L’estate 2023 è ormai alle porte e Rimini si prepara ad accogliere in città un ricco palinses ...