Estate da incubo | rincari folli | dal gelato all' hotel | cosa ci aspetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Nuove grane in arrivo per gli italiani anche sotto l'ombreIlone. Già, perché il caro energia e l'inflazione che, ormai da troppi mesi, ci stanno accompagnando giorno dopo giorno nel nostro quotidiano, non avranno ripercussioni solamente per le rate dei mutui, per chi sta decidendo di acquistare casa, per le bollette di luce e gas e per il caro carrello della spesa: inevitabilmente porteranno a breve a una forte impennata dei prezzi, soprattutto nella stagione estiva ormai quasi alle porte. Dai gelati allo spritz, dagli aerei al giardinaggio, passando per, ristoranti e stabilimenti balneari: quest'tutto purtroppo costerà di più, con un picco che raggiungerà quasi il 50% per i voli aerei. A fare i conti sul “caro” è uno studio realizzato dagli esperti del Codacons su dati dell'Istat, che hanno elaborato il quadro dei ...