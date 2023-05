Esondano i fiumi | Romagna in ginocchio | la giornata Oltre mille evacuati | a Cesena fuga sui tetti Bonaccini | “Oltre le peggiori previsioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Escono fuori dagli argini il Savio ae il Montone a Forlì, dove c’è un disperso. Appello generale delle istituzioni per non spostarsi e a riparare ai piani alti degli edifici. Il governatore: “Ci aspettiamo altri 60 mm di pioggia”. Polemiche per un tweet di Salvini in cui ha commentato l’alluvione e la partita del Milan L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.