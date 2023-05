Esondano i fiumi | la Romagna è in ginocchio | la diretta Oltre mille le persone evacuate | a Cesena fuga sui tetti Allarme a Faenza e Imola I sindaci | salite ai piani alti

(Di martedì 16 maggio 2023) Escono fuori dagli argini il Savio ae il Montone a Forlì. Il centro diè finito sott’acqua perché il Lamone ha superato gli argini. Appello generale delle istituzioni per non spostarsi e a riparare aidegli edifici. Bonaccini: “La realtà ha superato le peggiori previsioni, ci aspettiamo altri 60 mm di pioggia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sono nove idell'Emilia - Romagna che hanno superato la soglia di allerta 3, di criticità elevata: si tratta di Idice, Samoggia, Ausa, Uso, Montone, Marzeno, Voltre, Savio, Pisciatello e ...BOLOGNA - La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta rossa per piene die corsi d'acqua per tutta la giornata di domani, mercoledì 17 maggio. Destano particolare ...15.35e torrenti, è allarme Allertaper il maltempo che sta funestando Emilia Romagna e Marche. Il Savio è esondato in centro a Cesena. Il Comune ha invitato i cittadini ad allontanarsi ...

Maltempo: esondano fiumi e torrenti, frane in colina Leggilanotizia

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - E' allerta in Emilia Romagna e Marche colpite da una violenta ondata di maltempo. Sono finora 901 le persone evacuate ...Roma, 16 mag. (Adnkronos) - E' allerta in Emilia Romagna e Marche colpite da una violenta ondata di maltempo. Sono finora 901 le persone evacuate ...