Esonda il Savio a Cesena | fiumi monitorati in Emilia-Romagna e Marche

(Di martedì 16 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’ondata di maltempo continua a flagellare: nelle ultime ore èto il fiume, nella zona di via Roversano e via dei Mulini, e alcune persone sono state costrette a salire sui tetti delle case per l’alto livello dell’acqua. Resta alta l’attenzione per tutti i corsi d’acqua della, che in diversi casi hanno già fatto registrare il livello d’allarme, ma anche a Bologna destano particolare preoccupazione i livelli del Savena, già sopra la soglia d’allarme e a rischio dizione. Vari gli allagamenti in corso, con conseguenti evacuazioni a cura dei Comuni: tra le zone di Cattolica e Riccione, maggiormente colpite dalle precipitazioni, sono stati svolti oltre 40 interventi per ...

Nelle ultime ore è esondato il fiumea Cesena , nella zona di via Roversano e via dei Mulini, e alcune persone sono state costrette a salire sui tetti delle case per l'alto livello dell'acqua. ...ROMA - L'ondata di maltempo continua a flagellare Emilia - Romagna e Marche: nelle ultime ore è esondato il fiumea Cesena, nella zona di via Roversano e via dei Mulini, e alcune persone sono state costrette a salire sui tetti delle case per l'alto livello dell'acqua. Resta alta l'attenzione per tutti i ...leggi anche Maltempo a Cesena,il fiume: persone bloccate sui tetti A Monterenzio evacuate dieci persone, altre 12 in via Idice Sempre nel Bolognese, alcune squadre dei Vigili del ...

Maltempo, la diretta - Emilia-Romagna in ginocchio: esonda il Savio a Cesena, stop ai treni tra Forlì e Ravenna Il Fatto Quotidiano

BOLOGNA - Il maltempo sferza l'Italia creando danni e disagi. Dopo la forte perturbazione di lunedì in Sicilia, ora l'attenzione è tornata al centro Italia e in particolare all'Emilia Romagna, già col ...ROMA (ITALPRESS) – L’ondata di maltempo continua a flagellare Emilia-Romagna e Marche: nelle ultime ore è esondato il fiume Savio a ...