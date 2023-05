Eruzione del Vesuvio | cosa ci dicono i due scheletri intatti ritrovati a Pompei

(Di martedì 16 maggio 2023) Duesono statidurante gli scavi nell'Insula dei Casti Amanti a. Una scoperta che rivela nuovi particolari sull'delavvenuta nel 79 d.C. Il ritrovamento è avvenuto nel corso del cantiere di messa in sicurezza: i duegiacevano riversi su un...

Le scoperte sono avvenute durante uno scavo nell'Insula dei Casti Amanti. Si tratta delle vittime di un terremoto che ha accompagnato l', ritrovate sotto il crollo di un muro avvenuto tra la fase finale di sedimentazione dei lapilliFu l'inferno dell'79 d. C. Quello in cui si trovarono gli abitanti dell'antica città di Pompei, tra cui le ultime due vittime, di cui sono stati rinvenuti gli scheletri durante uno scavo ...I ricercatori non hanno avuto dubbi: sono le vittime di un sisma che ha accompagnato l', distruggendo l'intera città di Pompei. Gli scheletri sono stati ritrovati nel corsocantiere di ...

