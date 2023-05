(Di martedì 16 maggio 2023) Manca soltanto una settimana all’inizio del 90º CSIO di Romadi– Master d’Inzeo, celeberrima gara che coinvolgerà i migliori binomi dell’mondiale (specialità salto) guidati dal numero uno del ranking FEI, lo svedese Henrik von Eckermann. Una competizione dove gli atleti potranno godere di un rinnovato campo erboso e allargato (150 metri di lunghezza per 66 di larghezza), ideale per poter esprimere il massimo dalle proprie prestazioni. L’evento è stato presentato ufficialmente con una conferenza stampa, in cui erano presenti i principali organi competenti dello sport italiano, da Giovanni, Presidente del CONI, ad Andrea Abodi, Ministro dello sport e dei giovani, passando chiaramente anche Marco Di Paola, Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri. “Al concorso ippico di ...

... quando si praticano sport come ciclismo,, spinning, oppure con l'inserimento di ... dicono di sentirsi "difettose", e ovviamenteciò ha importanti ripercussioni sull'immagine di sé ...Una vetrina importante peril mondo dell'e anche per la città di Roma così come per l'Italia, sempre più al centro del mondo sportivo e non solo. "Un evento importante non solo per ...... quindi mi è capitato di studiare di: da ricette tipiche di territori ai quali ispirarmi a regole di strategia militare, dall'alle tecniche di orientamento". Il risultato è un'...

Equitazione, tutto pronto per Piazza di Siena 2023. Malagò "Test importante" OA Sport

ROMA (ITALPRESS) – Ben 81 atleti – tra cui i migliori 5 nella ranking list mondiale – che rappresenteranno 16 diverse nazioni e si ...Questi investimenti - ha proseguito Abodi - sviluppati e pianificati su tutto il territorio ... dove si allenano e crescono le giovani promesse dell'equitazione azzurra. "Abbiamo voluto dimostrare - ...