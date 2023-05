Enrico Varriale | la testimone in aula | «Ha aggredito anche me | come un pazzo»

(Di martedì 16 maggio 2023) Ieri si è tenuto davanti al giudice monocratico il procedimento per lesioni a carico dell’ex direttore Rai. All’epoca dei fatti, il giornalista frequentava due donne. Una di esse lo ha denunciato per violenze, accusa a cuiha sempre risposto sostenendo di essere statodalla donna. Ieri ha testimoniato inl’altra donna, che ha smentito la versione died ha anzi aggiunto di essere stata aggreditalei dal giornalista. Il tutto è raccontato da Il Messaggero. La, che aveva vistodopo due giorni dai fatti denunciati dalla ex, ha dichiarato: «Non aveva lividi, stava benissimo». E ancora: «Io ho appreso la notizia delle accuse dell’ex compagna di ...

"Quello è pazzo. Bisogna fermarlo prima che ammazzi qualcuna". E' uno dei passaggi delle conversazioni che si scambiavano in chat le donne con cui aveva avuto una relazione, il giornalista sportivo imputato per stalking e lesioni, e che sono emerse dopo la testimonianza resa da una delle due davanti al giudice monocratico in aula. La seconda amante di ......

Nuovi retroscena sul processo al giornalista Rai, la seconda amante depone in aula e parla di violenze ma la difesa parla di false accuse e smentisce tutto ...Un'altra donna ha dichiarato di essere stata aggredita dall'ex direttore di Rai Sport Enrico Varriale. I due avrebbero avuto una relazione nello stesso momento in cui il giornalista frequentava la pri ...