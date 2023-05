Empoli Vs Juventus | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 16 maggio 2023) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Tre punti fondamentali per i bianconeri per assicurarsi il secondo posto, mentre i toscani non avranno assilli avendo già conquistato la salvezza.Vssi giocherà lunedì 22 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Castellani.VS: LE(4-3-1-2): Vicario, Ebuehei, Walukiewicz, Luperto, Parisi, Grassi, Marin, Henderson, Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti(3-5-2): Perin, Alex Sandro, Rugani, Gatti, Cuadrado, Miretti, Rabiot, Locatelli, Chiesa, Milik, Vlahovic. All. AllegriIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn ...