Empoli | Caputo | «Sempre detto che questa è casa mia»

(Di martedì 16 maggio 2023) Francesco, attaccante dell’, dopo la salvezza raggiunta dai toscani: «Era quello che volevo quando sono arrivato qua» Francescoha parlato ai canali ufficiali dell’in seguito alla salvezza conquistata dai toscani. Di seguito le sue parole. «Era quello che volevo quando sono arrivato qua, mi sono calato subito inrealtà. Abbiamo raggiunto una salvezza meritata e l’abbiamo dimostrato sul campo. Le 100 presenze in maglia azzurra? Un traguardo che mi riempie d’orgoglio, sapete quanto ci tenga asquadra. L’homia, sono tornato per questo. Ora voglio continuare a divertirmi, a togliermi magari qualche altra soddisfazione in termini di gol»

Al 63' l'comincia a rendersi pericoloso. Ebuehi si allunga la palla in area ma è anticipato ... Al 66' acapita l'occasione di calciare a rete su assist di Cambiaghi, ma la palla non entra ...Stankovic conferma Quagliarella in attacco insieme a Gabbiadini, mentre Zanetti schiera il tridente- Cambiaghi con Baldanzi in supporto. L'inizia bene e sfiora il vantaggio nei primi ...1909 Daniele Virgilio Trapani Matteo Nigri Trieste Paolo Tomasi Schio CESENA SPAF. B. C. ...Cardona Catania LECCE SASSUOLO CALCIO SRL Andrea Ancora Roma 1 Antonio Aletta Avellino Antonio...

CAPUTO PUÒ CHIUDERE LA CARRIERA ALL'EMPOLI - Sportmediaset Sport Mediaset

Francesco Caputo ha festeggiato la salvezza in Serie A e il trasferimento a titolo definitivo all’Empoli: le dichiarazioni dell’ex Sampdoria Francesco Caputo ha festeggiato la salvezza in Serie A e il ...Caputo festeggia la salvezza: 'Sempre detto, Empoli è casa mia. Sono tornato per questo' 'Era quello che volevo quando sono arrivato qua, mi sono calato subito in questa realtà. Abbiamo raggiunto una ...