Emilia Romagna sott’acqua | la gente fugge sui tetti A Cesena esonda il Savio | a Riccione allagato il Pronto Soccorso

(Di martedì 16 maggio 2023) Il maltempo non dà tregua: novecento persone evacuate in, con strutture allagate e fiumi in piena oti. A– dove èto il fiume– laè stata costretta a salire suiil. Anche Marche e Abruzzo sono alle prese con frane e fango mentre nel Veneto, con il ritorno dell’acqua alta, è stato nuovamente disposto l’innalzamento delle barriere del Mose. ”Siamo davanti ad una situazione disastrosa. Dobbiamo essere lucidi e non perdere la calma e concentrarci sulle priorità. In questo momento la priorità assoluta è quella di mettere in salvo le persone”. Lo ha detto in una diretta Facebook il sindaco di ...

E' un'altra giornata difficilissima per l'gia provata dalla alluvione di due settimane fa. Anche nelle Marche è allerta rossa e lo sarà anche domani con 150 millilitri di pioggia ...Non si placa l'ondata di maltempo sull'Italia. A preoccupare in particolare la situazione nel centro Italia, in, già colpita dall'alluvione ai primi di maggio e nelle Marche . A Cesena è esondato il fiume Savio in centro, allagamenti a Riccione e Pesaro . Allerta massima anche a Senigallia , già ...Sulla zona dell'era stata lanciata l'allerta meteo a causa del ...

Emilia Romagna in ginocchio. Il geologo: "Mai così dal dopoguerra" AGI - Agenzia Italia

Bologna, 16 mag. (askanews) – A Cesena una “situazione disastrosa”. Il numero delle famiglie fatte evacuare non è aggiornato: al tramonto tre elicotteri dell’Aeronautica militare e gli anfibi dei ...Cesena, 16 mag. (askanews) - Gravi disagi in tutta Italia per l'ondata di maltempo che sta colpendo la penisola nel mese di maggio 2023 che, secondo gli esperti, è il più piovoso degli ultimi 20 anni.