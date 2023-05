Emilia Romagna | Musumeci | evacuare le persone vicino ai fiumi

(Di martedì 16 maggio 2023) "La immediata evacuazione preventiva delleche occupano immobili al piano terra, nei pressi di qualunque fiume, è la prima cosa da fare". Lo ha detto in serata il ministro per la Protezione ...

22.00 Maltempo,Meloni:pronti aiuti necessari "Una nuova ondata di forte maltempo ha colpito oggi molte zone, in particolare l'dove il fiume Savio è esondato a Cesena e alcuni territori al nord delle Marche. Desidero esprimere la mia totale vicinanza alle popolazioni colpite. Il Governo segue con attenzione l'...Lo ha detto in serata il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, sottolineando come sullasiano state destinate 200 unità aggiuntive dei Vigili del fuoco e 200 volontari, ...L'ondata di maltempo che imperversa sull'sta interessando anche la città di Imola. La piena del fiume Santerno, che scorre a ridosso dell'autodromo della città, sta mettendo a rischio il Gran Premio. La Protezione Civile ha ...

Ultim'ora! ALLUVIONE in EMILIA-ROMAGNA: GRAVI RISCHI sino alla mattinata di mercoledì! Ecco le mappe! MeteoLive.it

L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato come noto una nuova allerta rossa per piene di fiumi e corsi d’acqua per tutta la giornata di mercoledì 1 ...Maltempo in Emilia Romagna, allerta meteo rossa anche giovedì 11 maggio: la situazione aggiornata Allerta rossa oggi, mercoledì 10 maggio, in Emilia Romagna per maltempo: a rischio le provincia di ...