Emilia-Romagna e Marche | Non chiamatelo solo maltempo

"La realtà ha superato le peggiori previsioni". Il presidente dell'Stefano Bonaccini sintetizza così la situazione che sta vivendo la sua regione, soprattutto nella parte centro orientale. Sono ormai decine i fiumi che hanno tracimato o rotto gli ...Lo ha detto in serata il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, sottolineando come sullasiano state destinate 200 unità aggiuntive dei Vigili del fuoco e 200 volontari, ...'Una nuova ondata di forte maltempo ha colpito oggi molte zone, in particolare l'dove il fiume Savio è esondato a Cesena e alcuni territori al nord delle Marche. Desidero esprimere la mia totale vicinanza alle popolazioni colpite. Il Governo segue con attenzione l'...

Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: almeno 900 evacuati. Esonda il Savio. DIRETTA Sky Tg24

Chiamare solo maltempo, quello che sta succedendo in Emilia-Romagna e Marche, non è solo riduttivo è inesatto. Non è cattivo tempo, non è solo una situazione meteorologica, è un insieme di ...La nuova ondata di forte maltempo che si è abbattuta oggi, martedì 16 maggio, sull'Emilia Romagna, è un rischio per lo svolgimento del Gran Premio di Imola, in programma in questo weekend.