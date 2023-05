Elly Schlein o la sindrome dell’ospite in casa d’altri | ora Meloni si prepara a farle la festa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023), mettendo piede nel palazzo in via del Nazareno, sede diroccata del Pd, continuava a guardarsi attorno smarrita: cosa diavolo c’era venuta a fare? Ormai lo scherzo di giocare a fare il candidato segretario di un partito fatiscente quale quello “Democratico” era una ragazzata durata troppo a lungo: la gag di proporsi in alternativa a un candidato effettivamente organico all’establishment fasullo (quanto le sopracciglia tatuate di Stefano Bonaccini) in quella barzelletta di consultazione delle primarie aperte a tutti; fatte apposta per consentire di votarla proprio a quanti detestano il Pd e la fauna che lo abita. Ma ormai la frittata era fatta e non ci si poteva più tirare indietro. Anche per un palese esponente della “sinistra che fa le burle” alla Bertinotti (copy Corrado Guzzanti). The show must go on, si disse la tenera fanciulla con ...