Elezioni | gli italiani hanno premiato il ritorno di un governo politico È questo l’effetto-Meloni

(Di martedì 16 maggio 2023) Il primo premio per la migliore comicità involontaria va al Domani che oggi così “apre” a commento della tornata elettorale di ieri: «Schlein regge l’urto dell’onda nera. Nelle cittànon c’è». Il perché di cotanta baldanza lo spiega il catenaccio: «Brescia resta al Pd. Ad Ancona resiste e va al ballottaggio. A Latina come previsto la destra a valanga. Il centrosinistra riapre la partita di Siena, che cinque anni fa aveva perduto». Facessimo così al Secolo d’Italia, non ci sarebbe da scandalizzarsi: il nostro è un giornale che ha il pedigree di organo di partito. Diverso è per un giornale che, pur politicamente schierato a sinistra come il Domani, si picca di appartenere alla celebrata categoria degli “indipendenti“. E forse lo è davvero, ma dai fatti. Solo il Domani rosica: «Nelle città ...