Elezioni comunali | il primo round finisce 4-2 per il centrodestra | l’effetto Schlein non esiste

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag –? La novità a sinistra che avrebbe dovuto scompaginare tutto? Non c’è, non. Almeno per ora non è proprio pervenuto, a giudicare dai primi risultati delle2023. Alturno ilha infatti conquistato già 4 sindaci nei comuni capoluogo, il centrosinistra soltanto 2. Un 4-2 al. Ilha strappato Latina, confermando i sindaci di Sondrio, Treviso e Imperia. Mentre il centrosinistra ha confermato i sindaci di Brescia e Teramo. Ballottaggi, apertissimi, in altre 7 città capoluogo di provincia: Ancona, Pisa, Siena, Vicenza, Brindisi, Massa e Terni. Nelle precedenti, il ...

Leggi anche, la diretta del voto: centrodestra avanti quasi ovunque, Brescia al centrosinistra Movimento 5 Schlein, il Pd populista che difende ecovandali, vuole più tasse e non ...Ed era anche prevedibile, dal momento che inbasate sulla contrapposizione tra due blocchi come sono quellea pesare nel campo del centrosinistra è il cosiddetto bipolarismo ...Si era attestata al 61,22 per cento alle precedenti ed analoghe. Si registra dunque un calo di 2,19 punti. In questo maggio 2023 sono stati coinvolti per le4,5 milioni di elettori ...

Strepitoso successo di Mario Baccini a Fiumicino che spazza via 10 anni di dominio della famiglia Cirinnà. Pomezia e Fiuggi confermano che in questa regione no ...Non c’era davvero bisogno di aspettare la serata per capire il doppio segno politico di questa parziale ma significativa tornata elettorale amministrativa. A cominciare dall’aumento dell’astensionismo ...