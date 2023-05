Elezioni comunali 2023 | in Campania sei ballottaggi | Torre del Greco | Marano | Cercola | Scafati | Campagna e San Felice a Cancello

(Di martedì 16 maggio 2023) Sono sei i comuni dellanei quali sarà necessario il turno dio per eleggere il nuovo sindaco. Di questi, tre sono in provincia di Napoli:dele...

Leggi anche, Meloni avanti al primo turno: Schlein spera nell'effetto ballottaggi, la diretta del voto: centrodestra avanti quasi ovunque, Brescia al ...È De Filippo - bis . Il sindaco uscente sfonda pure la soglia del 65 per cento dei consensi. Migliora l'affermazione del 2018. A capo di una coalizione civica di 9 nove liste ribalta tutte le fosche ...Chi è Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio in carica dal 2018. Politico e ingegnere, è stato riconfermato alle2023, L'articolo Marco Scaramellini, chi è il sindaco di Sondrio in carica dal 2018: partito, età, curriculum proviene da True ...

Eligendo: Comunali [Votanti] Italia (Primo turno) - Comunali 14 e 15 maggio 2023 - Ministero dell'Interno Ministero dell‘Interno

Sono sei i comuni della Campania nei quali sarà necessario il turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Di questi, tre sono in provincia di Napoli: Torre del Greco, Marano e Cercola. Sarà ...I risultati ufficiali delle elezioni amministrative Teramo 2023: concluso lo spoglio dei voti dei candidati sindaco e delle liste, D'Alberto è stato confermato sindaco al primo turno.