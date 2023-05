Elezioni comunali 2023 I risultati delle grandi città Vince il centrodestra

(Di martedì 16 maggio 2023) Si è chiuso nella notte lo spoglioche hanno interessato 595. I13capoluogo di provincia mostrano la superiorità delrispetto al centrosinistra che non mostra alcun «effetto Schlein» sul voto. Di questi, 4 vanno al(Treviso, Imperia,Latina e Sondrio) e 2 al centrosinistra (Brescia e Teramo). Sette sono invece i capoluoghi che si avviano verso il secondo turno. Solo a Siena è avanti il centrosinistra. A Pisa il candidato delha sfiorato una clamorosa vittoria al primo turno per pochi voti (49,96%)

Il centrodestra vince in 4 delle 13 città capoluogo che hanno votato ieri per le: si tratta di Imperia, Sondrio, Treviso e Latina. Due invece sono i sindaci eletti dal ...tornata delle...Ed era anche prevedibile, dal momento che inbasate sulla contrapposizione tra due blocchi come sono quellea pesare nel campo del centrosinistra è il cosiddetto bipolarismo ...Siena 2023, i risultati. Di seguito tutte le informazioni sulleamministrative di Domenica 14 e Lunedì 15 L'articoloa Siena 2023, risultati: ballottaggio ...

Eligendo: Comunali [Votanti] Italia (Primo turno) - Comunali 14 e 15 maggio 2023 - Ministero dell'Interno Ministero dell‘Interno

Da Santa Marinella a San Cesareo il centrosinistra resiste solo nei piccoli centri. Campodimele, zero voti per la candidata trans ...Nelle città in cui nessun candidato ha ottenuto almeno il 50% + 1 dei voti alle comunali si andrà al ballottaggio tra il 28 e 29 Maggio ...