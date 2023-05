Elezioni amministrative | chi ha perso è stato il senso civico degli italiani chiamati al voto

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 maggio 2023) Ieri pomeriggio, terminate le operazioni di, è iniziato, pressoche in prosieguo, lo scrutinio delle schede votate. Certamente per qualche giorno i mezzi dell’ informazione avranno di che occuparsi, ovvero spazi nei quali dare forma a imitazioni inadeguate delle Tribune Politiche postdei tempi che furono. Chi dovesse commettere l’ imprudenza di seguirne qualcuna, ne uscirebbe ancora più frastornato e demoralizzato di quanto giá non lo fosse prima di accendere la TV. Come succede sempre dopo ogni consultazione elettorale, i candidati cercheranno di argomentare, ciò sarebbe normale se si conservasse in ogni frangente almeno un minimo di onestá mentale, sul perchè dell’esito per loro infausto del confronto appena concluso. Nota bene: non useranno, quei politici, mai la parola sconfitta, piuttosto si prodigheranno a definire i risultati con ...