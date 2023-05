Elezioni amministrative 2023 | la composizione dei Consigli Comunali dei 14 paesi sanniti al voto

...i pochi peraltro che hanno portato l'argomento in prima pagina - il discorso fatto dal presidente della Repubblica Visto anche che si è concluso solo il primo turno di queste......aperti i seggi per leanche in alcuni comuni della Sicilia e della Sardegna. Il 21 maggio, invece, si voterà in alcuni comuni del Trentino Alto Adige e della Valle D'Aosta....CLAMOROSO A PISA - Affluenza ancora in calo: si assesta al 59%, tre punti in meno rispetto all'ultima tornata amministrativa. Erano 595 i Comuni chiamati alle urne, sei i capoluoghi. E fino a notte ...

Elezioni comunali, Brescia e Teramo restano al centrosinistra. Il centrodestra vince a Imperia, Latina, Sondrio e Treviso Open

I risultati ufficiali delle elezioni amministrative Vicenza 2023: concluso lo spoglio dei voti dei candidati sindaco e delle liste, ci sarà un ballottaggio tra Possamai e Rucco.Piergianni Fiorletta trionfa al primo turno a Ferentino. Ad Anagni è ballottaggio tra Natalia e Cardinali. Si avvera il sogno di Vittorio Sgarbi: sindaco nella città di Cicerone ...