Elezioni a Terracina | i cittadini danno fiducia alla destra | Giannetti è il nuovo Sindaco

(Di martedì 16 maggio 2023)– Protagonista delleamministrative del 14-15 maggio 2023 è stata anche, chiamata alle urne anticipatamente a causa dell’inchiesta Free Beach e dopo un lungo periodo di commissariamento. A trionfare è stata la coalizione di centro, di cui il candidatoFrancescoha dilagato con il 64,29% dei voti. Fabrizio Di Sauro, sostenuto dall’alleanza Pd-M5S e dlista civica “rinasce” non va oltre il 14,68% dei voti. Chiude il podio Alessandro Di Tommaso che raggiunge il 14,35% dei voti, sostenuto da una propria lista civica. Gabriele Subiaco, sostenuto da Europa Verde, non va olte il 5,41% dei voti, a cui segue Cesare Massimiliano Fornari con l’1,28% dei voti.: “Sarò il ...

... in Lombardia dove, oltre al bis di Sondrio, si passa dai 16 ai 18 sindaci, e nel Lazio, con straordinari risultati del centrodestra al primo turno a Latina, Fiumicino,, Pomezia'. Lo scrive ...... a Pomezia, ex capitale dei grillini, e a, dove nessun effetto sembrano aver prodotto ... Comunali 2023: i risultati dellein diretta I risultati comune per comune Città al voto: le 13 ...I risultati del primo turno delleamministrative dicono tutt'altro: al momento il ... Ha chiamato quelli di Salsomaggiore (Parma), Treviso,(Latina), Poggio Caiano (Prato), Sondrio, ...

Elezioni a Terracina, Francesco Giannetti in vantaggio su Fabrizio Di Sauro ilmessaggero.it

Terracina – Protagonista delle elezioni amministrative del 14-15 maggio 2023 è stata anche Terracina, chiamata alle urne anticipatamente a causa dell’inchiesta Free Beach e dopo un lungo periodo di ...L'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, commenta i risultati elettorali a Latina e nella sua città, Terracina.