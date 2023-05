Elezioni 2023 | Santa Marinella controcorrente | riconfermato Tidei

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 maggio 2023)– Una tornata elettorale, quella delle amministrative del 14 e 15 maggio, che ha visto il centrodestra dilagare quasi ovunque sul litorale laziale. Quasi, appunto. L’eccezione è infatti rappresentata da, che ha optato per la via della continuità. Pietro, sindaco in carica e sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, ha ottenuto il 50,92% venendo dunque ri-eletto già al primo turno. Domenico Fiorelli, candidato per il centrodestra, si è fermato al 33,50% dei voti. Chiude il podio Clelia Di Lello, sostenuta anche dal M5S oltre che da 3 liste civiche, con il 12%. Stefano Marino, sostenuto dalla lista: “Io amo– Sud chiama Nord” ottiene il 3,11%.: “Avanti con lo stesso entusiasmo di 5 anni ...