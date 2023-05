Elezioni 2023 | a Latina Celentano vince il duello con Coletta

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 maggio 2023)– Dei 5 Comuni del litorale laziale al voto, solo 1 prevedeva untra soli 2 candidati. Si tratta di, guidata dal commissario prefettizzio Carmine Valente dopo le dimissioni in massa, nello scorso autunno, dei consiglieri comunali di centrodestra e facendo decadere l’Amministrazione a guida Damiano. Matilde, candidata proprio della coalizione di centrodestra, ha dilagato con il 70,68% dei seggi. Proprio, sostenuto tra gli altri da Pd e M5S, non è andato oltre il 29,32%. Con questa vittoria,diventa la prima donna a ricoprire la carica di sindaco a“E’ un risultato straordinario. Sono felice, commossa, emozionata, ma avverto tutta la responsabilità di rimettere in piedi una città in stato di ...